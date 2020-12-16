فيفي عبده تطمئن جمهورها على حالتها الصحية (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

طمأنت الفنانة والراقصة الإستعراضية فيفي عبده جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية.

ونشرت فيفي عبده فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي بالفيديو من داخل منزلها برفقة الطبيب المعالج لها وهو يقوم بعمل جلسات طبيعية تطمأن جمهورها بأنها بخير وستعود قريباً وعلقت على الفيديو.

وكتبت:" يا مساء الفل من مصر أم الدنيا .. مري كريسماس هابي نيو يير".

وعلقت فيريال يوسف على الفيديو وكتبت : "حمد الله على سلامتك يا أحلى فوفا.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده آثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسببتعرضها لأزمة صحية ومطالبتها من الجمور الدعاء لها بالشفاء ولكنها لم تكشف عن تفاصيل مرضها حتى الآن وتكتفي بطلب الدعاء لها فقط.

أخبار تهمك

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ ساعة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى فتحي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

11:32 م

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

11:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان