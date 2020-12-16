فيفي عبده تطمئن جمهورها على حالتها الصحية (فيديو)





طمأنت الفنانة والراقصة الإستعراضية فيفي عبده جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية.

ونشرت فيفي عبده فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي بالفيديو من داخل منزلها برفقة الطبيب المعالج لها وهو يقوم بعمل جلسات طبيعية تطمأن جمهورها بأنها بخير وستعود قريباً وعلقت على الفيديو.



