تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.
- أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- البحيرة- الغربية- المنوفية- راس سدر- نخل- كاترين).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ- الدقهلية- الشرقية- الإسماعيلية- السويس- رفح- العريش).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الفيوم- بني سويف- المنيا).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

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