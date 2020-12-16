رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا: النائب المنتخب يحمل نبض الشارع المصري

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:20 ص
المستشار عبدالله عسر
المستشار عبدالله عسر
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار عبدالله عسر، رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق، وعضو مجلس الشيوخ، أن الأجندة القادمة تشريعيًا ومن خلال مسيرته القضائية يكون الرافد الأكبر فيها المشاكل الناجمة عند تطبيق القانون، موضحا: "نحن نحمل خبرة فيما يخص التطبيق التي تكتنف أي قانون لدى تطبيقه، بالإضافة إلى تعديلات في القوانين المهمة، من خلال الغرفتين النواب والشيوخ للوصول إلى صيغة تتفق مع حقيقة المجتمع المصري ليست نظرية فقط لكنها تتوافق مع الشارع المصري".

وأضاف "عسر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أن التنوع الحزبي الذي نجم عن إنتخابات مجلس الشيوخ مؤثر، حيث أن أغلب الغرفة من المنتخبين وهم ممثلي الشعب الحقيقين ويحملون أمانة إرادة الشعب المصري الحقيقية، حيث أن النائب المنتخب يحمل نبض الشارع المصري ويرصد مشكلاته الحقيقية على أرض الواقع حتى المعينون لهم دور خاص، لأنهم خبراء بوسعهم تصحيح المسار إذا ماحاد النقاش داخل الغرفة عن الهدف".

وأتم قائلا: "التشريع علم له ركائزة وطريقته وأدواته وفقًا لدراسات لكن يظل المنتخبون هم الأصل في العملية الانتخابية".

وحول القوانين العالقة وتناقض بعضها مع بعض وتحديث ترسانة القوانين القديمة قال: "بالفعل هناك بعض القوانين التي تحتاج إلى تدخل مشرع، لانها تحمل يف ثناياها نصوص قديمة لم تعد ملائمة للواقع المصري الان، وبالتالي لابد من عرضها وإجراء تعديلات لازمة عليها، والخبرة تعطينا الحس في وضع أيادينا على الاشكاليات الناجمة عنها في المجتمع، وبالتالي تحديد موطن العيب وتصحيحه ".

وحول أول القوانين التي يتمنى مناقشتها في مجلس الشيوخ في بداية الانعقاد قال: " أتمنى أن نناقش قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لان العلاقة الايجارية في مصر، بدأت بإعتبار أن المستاجر في وقتها هو الطرف الضعيف، وبالتالي ايضًا في وقتها إنحاز المشرع للمستأجر في كثير من المسائل، حتى وصل المالك للشعور بالظلم بدأت بعض الاجراءات التي تحقق العدل عبر محكمة النقض والدستورية العليا، من أجل تقريب المسافات لكنها ليست كافية حتى الان، وبالتالي لابد من مناقشة هذا القانون عبر وجود مدة إنتقالية لتسوية الامور، لوجود بعض المسائل الفنية التي تخص الاجرة وإمتداد القانون حيث يشهد إشكاليات كثيرة جدًا".

وحول دور مجلس الشيوخ في هذا الملف قال: "ينفرد مجليس الشيوخ باختصاصات محددة أخصها دعائم الديموقراطية والحريات قد تبدو في ظاهرها إختصاصت عامة ليس لها محدة، لكنها مهمة، لكن العمل على الارض بالاضافة غلى هناك مسائل سيأخذ راينا فيها، وهو ليس مجرد أخذ رأي فالغرفة تضم المنتخبين ونحو 100 عضو معين من كافة الاختصاصات المهمة والمحورية".

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