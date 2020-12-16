"البحوث الفلكية" في رسالة طمأنة: مصر بعيدة تمامًا عن "حزام الزلازل"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضح جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفكية والجيوفيزيقية، حقيقة دخول مصر حزام الزلازل، موضحًا الهزات الأرضية المتكررة التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "مصر بعيدة تمامًا عن حزام الزلازل، وأي شائعات غير مقبولة وغير صحيحة بالمرة".

وأضاف "في ظل جائحة كورونا الحالية انتشرت الشائعات بصورة كبيرة، وبقينا بنسمع بعض الشائعات عن حدوث بعض الزلازل وكان هذا يسبب بعض الفزع للمصريين، ولذلك كان لابد أن يتم الإعلان عن هذه الهزات الأرضية".

وتابع "المركز قام بتحديث أجهزتها لتقوم برصد جميع الزلازل مهما كانت قوتها في الفترة الأخيرة، وكان يتم الإعلان عن أي هزات أرضية أو زلازل حتى لو كانت صغيرة أو غير محسوسة لطمأنة المواطنين".

واستطرد "الأماكن التي يحدث فيها زلازل كلها معروفة ومسجلة على مر الزمان ومصنف الأماكن التي بها نشاط زلازلي وفيه خرائط يتم مراجعتها بشكل دوري خاصة مع توجه الدولة للقيام باستثمارات بالمليارات في كثير من المناطق".

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مساء دي إم سي البحوث الفكية

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