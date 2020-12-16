بعد نقله للمستشفى.. نجل ربيع ياسين يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

نفى الإعلامي عمر ياسين، نجل الكابتن ربيع ياسين، أن يكون هناك اجتماع منعقدًا بين والده وبين واللاعبين، موضحا: "يقال عن اجتماع بين والدي واللاعبين.. والحقيقة هو الآن في المستشفى، ويلقى عناية فائقة حيث نُقل في السادسة من صباح اليوم من الفندق في سيارة إسعاف بتكليف من السفير المصري هناك".





وكشف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" عن تطورات الحاله الصحية لوالده، موضحا: "حالته مستقرة لكن والدي عنده آلام فى الظهر وهناك عناية طبية مكناش عاوزين نخض الناس من وقت ثبوت إيجابية عينة والدي عشان اللاعيبن متخفش خاصة أنو مدربهم الفني الي تعب معاهم على مدار 25 شهرًا".



