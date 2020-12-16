بعد نقله للمستشفى.. نجل ربيع ياسين يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
الكابتن ربيع ياسين
الكابتن ربيع ياسين
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
نفى الإعلامي عمر ياسين، نجل الكابتن ربيع ياسين، أن يكون هناك اجتماع منعقدًا بين والده وبين واللاعبين،  موضحا: "يقال عن اجتماع بين والدي واللاعبين.. والحقيقة هو الآن في المستشفى، ويلقى عناية فائقة حيث نُقل في السادسة من صباح اليوم من الفندق في سيارة إسعاف بتكليف من السفير المصري هناك".

وكشف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" عن تطورات الحاله الصحية لوالده، موضحا: "حالته مستقرة لكن والدي عنده آلام فى الظهر وهناك عناية طبية مكناش عاوزين نخض الناس من وقت ثبوت إيجابية عينة والدي عشان اللاعيبن متخفش خاصة أنو مدربهم الفني الي تعب معاهم على مدار 25 شهرًا".

وحول أزمة المنتخب، قال: "لا أستطيع الجزم بتعسف الكاف ولكن نريد المساواة بماحدث في مباراة الزمالك والرجاء ولم يتوقع أحد أن يحدث هذا العدد من إصابات اللاعبين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا كلمة أخيرة ربيع ياسين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 6 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

رانيا محمود ياسين تكشف تطور جديد في الحالة الصحية لوالدها

نجل محمد فوزي: "والدي لم يكن لديه رصيد في البنك"

نجل محمد نجم ينهار بعد إصابة والده بجلطة وتدهور حالته الصحية (فيديو)

"شعبنا محترم وعنده إنسانية".. 5 مواقف مؤثرة لوالد "ضحية الشهامة"

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

عاجل.. عمرو محمود ياسين يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

12:07 ص

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

11:32 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان