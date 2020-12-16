موعد مباراة آرسنال ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف فريق آرسنال نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويسعى آرسنال للخروج من دوامة نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهزيمة خلال الجولة الماضية ضد بيرنلي.

 

بينما يسعى ساوثهابمتون لمواصلة النتائج الجيدة، والتي كان آخرها الفوز ضد شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة.

 

يحتل الجانرز المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت جرينتش.

 

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD1.

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