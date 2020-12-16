باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحب برحيل نجم هجوم الفريق عمر السعيد في الفترة الحالية.


وأفاد مصدر داخل الزمالك بأن البرتغالي باتشيكو أكد لمسئولي النادي الأبيض على أنه ليس بحاجة إلى خدمات السعيد ومن الأفضل رحيله والمشاركة مع فريق آخر من أجل اكتساب الخبرات.


ولم يشارك عمر السعيد في الموسم الحالي سوى في مباريات قليلة بسبب الاعتماد على مصطفى محمد بشكل أساسي وتقديمه آداءاً رائعًا.


ووصلت العديد من العروض من أندية داخل مصر من أجل التعاقد مع عمر السعيد لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.


ومن المتوقع أن يعقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفارس الأبيض جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك بعد الانتهاء من مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن صفوف القلعة البيضاء.

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