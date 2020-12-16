وزير المالية: التأمين الشامل يعالج المواطنين حتى لو استدعت الحالة السفر للخارج (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن والدولة نجحت في تطبيق المنظومة في بورسعيد، لافتا إلى أن نحو 700 ألف شخص من أهالي بورسعيد سجلوا في المنظومة.





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم شراء الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة أو تابعة للمركز الطبي العالمي لبعض الحالات التي كانت تحتاج لهذه الخدمة العلاجية حيث إن الدولة عليها توفيرها للمواطن حتى وإن استدعت حالته الصحية سفرها للخارج.





وأشار إلى أن الأطباء المصريين منتشرين في أوروبا وأمريكا ومشهود لهم بالكفاءة، موضحًا أن التأمين الصحي في مصر منذ العام 1964 ولكنه لم يكن يشمل كامل أفراد الأسرة بل للفرد فقط المرتبط بالعمل في الجهة التي كانت تؤمن عليه صحيًا.



