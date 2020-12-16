تعليق مثير من أحمد موسى بعد انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مدينة الإنتاج الإعلامي شهدت انقطاع التيار الكهربائي بشكل مركزي والمولدات كانت جاهزة خلال ثواني وعادت الدنيا مرة أخرى إلى طبيعتها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد ، «يارب دايما نكون منورين وانتو منورين والدنيا كلها منورة».

وأضاف: «ناس كتير قلقت رغم أن انقطاع التيار أمر وارد في أي وقت »، موضحا «موضوع قطع الكهرباء نسيناه من 2015 وقتها لم نكن نستطيع تقديم حلقة كاملة لانقطاع التيار كل 5 دقائق وكان هذا أمرا معتادًا.

واختتم موسى: سوف نعرف لاحقا ماذا حدث وما الأسباب التي أدت لانقطاع التيار والاستعانة بحالة الطوارئ واللجوء للمولدات.

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