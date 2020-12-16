أحمد موسى: انتظروا معارضة قوية في البرلمان الجديد (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:19 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
شيماء حسن
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرلمان القادم سيضم معارضة قوية، مشيرًا إلى أن شكل البرلمان الجديد لا بُد وأن يكون به نواب معارضين.

وتابع "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "نسبة تمثيل حزب مستقبل وطن بالبرلمان الذي يمثل الأغلبية 53%"، مشيرا إلى أن البرلمان يضم نواب يمثلون 12 حزبا.

وتابع: "نحتاج إلى المعارضة القائمة على أساس وطني، لا نحتاج إلى صوت واحد في البرلمان أو مجلس الشيوخ أو الإعلام"، مشيرا إلى أن 47% من أعضاء البرلمان يمثلون المعارضة. مضيفا: "هتشوفوا عمليا شكل البرلمان الجديد، لازم يكون عندنا نواب معارضين".

كما انتقد موسى استمرار وجود صورة سعد الكتاتني داخل البرلمان قائلا: "دمي فار لما لقيت صورة سعد الكتاتني في البرلمان، لأنه ومدرج على قوائم الإرهاب، إزاي صورته في البرلمان".

وطالب بإزالة صورة الكتاتني من مجلس النواب، موضحا: "عليه أحكام 50 سنة، كيف توضع صورته أسفل صورة الرئيس السادات، وفتحي سرور.. صورة الكتاتني إساءة للمصريين وثورة 30 يونيو والشهداء". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعد الكتاتني الفجر البرلمان أحمد موسى

أخبار تهمك

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ أقل من ساعتين

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خبير مغربي: المعارضة تتصارع على رئاسة البرلمان في غياب "الحكومة"

رئيس النواب: ثورتي ١٩ و٣٠ يونيو أعظم ثورتين في التاريخ (صور)

موسى مصطفى موسى: "مستقبل وطن" حزب عضلاته كبيرة

استبعاد «المحافظين» و«النور» و«السلام» من قوائم «مستقبل وطن» بـ«انتخابات 2020»

«مستقبل وطن» يستولى على نصيب الأسد من مقاعد تحالف الأحزاب فى انتخابات «الشيوخ»

بعد خسارته فى مجلس النواب.. هيثم الحريرى: غياب المعارضة يضر بالحكومة ولن أنضم لأحزاب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

11:32 م

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان