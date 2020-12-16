أحمد موسى: انتظروا معارضة قوية في البرلمان الجديد (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرلمان القادم سيضم معارضة قوية، مشيرًا إلى أن شكل البرلمان الجديد لا بُد وأن يكون به نواب معارضين.





وتابع "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "نسبة تمثيل حزب مستقبل وطن بالبرلمان الذي يمثل الأغلبية 53%"، مشيرا إلى أن البرلمان يضم نواب يمثلون 12 حزبا.





وتابع: "نحتاج إلى المعارضة القائمة على أساس وطني، لا نحتاج إلى صوت واحد في البرلمان أو مجلس الشيوخ أو الإعلام"، مشيرا إلى أن 47% من أعضاء البرلمان يمثلون المعارضة. مضيفا: "هتشوفوا عمليا شكل البرلمان الجديد، لازم يكون عندنا نواب معارضين".





كما انتقد موسى استمرار وجود صورة سعد الكتاتني داخل البرلمان قائلا: "دمي فار لما لقيت صورة سعد الكتاتني في البرلمان، لأنه ومدرج على قوائم الإرهاب، إزاي صورته في البرلمان".



