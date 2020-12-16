مستشار الرئيس: لقاح كورونا لا يعطي مناعة كاملة من الفيروس

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن لقاح كورنا سيتاح لكل المصريين بشكل مجانًا، ولكن الأولوية ستكون للكوادر الطبيبة، وأصحاب الامراض المزمنة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن اللقاحات المتداولة الآن حول مستوى العالم لا تزيد عن 4 لقاحات، مشيرًا إلى أن اللقاح الصيني خضع لبعض التجارب على أكثر من 30 حالة في مصر والبحرين والسعودية والإمارات، وحصل عليه أكثر من مليون حالة حول العالم 

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة من فيروس كورونا، ولكنها تخفض من حدة الأعراض إلى حد كبير.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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