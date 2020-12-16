مستشار الرئيس: لقاح كورونا لا يعطي مناعة كاملة من الفيروس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن لقاح كورنا سيتاح لكل المصريين بشكل مجانًا، ولكن الأولوية ستكون للكوادر الطبيبة، وأصحاب الامراض المزمنة.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن اللقاحات المتداولة الآن حول مستوى العالم لا تزيد عن 4 لقاحات، مشيرًا إلى أن اللقاح الصيني خضع لبعض التجارب على أكثر من 30 حالة في مصر والبحرين والسعودية والإمارات، وحصل عليه أكثر من مليون حالة حول العالم





وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة من فيروس كورونا، ولكنها تخفض من حدة الأعراض إلى حد كبير.



