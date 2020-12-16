إدارة الآثار المستردة: نتواصل مع الخارجية قبل بيع 12 قطعة مصرية (فيديو)

كشف شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآُثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، عن حقيقة قيام صالة مزاد كريستيز في لندن ببيع 12 أثر فرعوني أبرزها تمثال ابنة إخناتون.





وقال "عبدالجواد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن القوانين البريطانية لا تسمح بالإطلاع على ما يدور داخل صالات المزادات الخاصة ولا يمكن الإطلاع على ما يحدث داخلها أو الإطلاع على شهادات التصدير إلا في حالة نزاع قضائي.





وأضاف: "النزاع القضائي يستغرق وقتًا طويلًا، ونعاني من بيع آثار مصرية في هذا المزادات أو مواقع البيع أون لاين وهي تجارة مشروعة في هذه البلاد، ونحاول الاطلاع على هذه القطع وعملنا لهم خسائر كبير وفي حرب مستمرة سواء في لندن أو الولايات المتحدة".



