الأهلي يقرر السفر بطائرة خاصة إلى النيجر

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وافق خلال اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، على توفير طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال سفره إلى النيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري، على أن يترأس البعثة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة.

وجاءت موافقة مجلس إدارة النادي على سفر الفريق بطائرة خاصة في إطار الحرص على توفير كل سبل الراحة للفريق، في مستهل مشواره للدفاع عن اللقب الإفريقي، وكذلك حرصًا على سلامة جميع أعضاء البعثة.

وكان مجلس الإدارة قد عقد اجتماعًا مهمًّا، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم، وغيرها من البنود التي جاءت على جدول الأعمال.