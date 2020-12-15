مصدر أمني ينفي إصابة نزلاء السجون بفيروس كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بإنتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب فى محاولة لتأليب الرأى العام.

وشدد على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والإحترازية داخل السجون.

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