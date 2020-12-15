خيرى رمضان: "كنت بمسح بلاط المؤسسات الصحفية وكل واحد مسئول عن حياته"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد الإعلامي خيري رمضان، كفاحه في الوسط الإعلامي منذ بدايته الصحفية منذ أن كان طالبا ويتنقل في التدريبات في المؤسسات الصحفية القومية، قائلا: "شغلتي كافحت فيها في بداية حياتي، وأنا مليش أى ضهر وشاب جاي من الريف، ودخلت صحافة ومكناش مخطط خالص ولكن ما دام اتحطيت في العمل الاعلامي كنت بمسح بلاط المؤسسة الصحفية".

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" في حضور الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه كافح حينما كان يعمل في جريدة الاخبار، وبعدها الانتقال إلى الاهرام، متابعا: "كنت بدخل المؤسسة 9 الصبح وبمشى 3 بليل وهما بيرشوا المياه على الرخام".

وتابع: "أنا كان عندي تجربة فاشلة في الثانوية العامة وسقط ووالدي تعب وجاله نزيف في المخ بسببي وكان زعلان وعاتب عليا وبعدين لقى الناس تحترمني"، ووجه رسالة إلى الشباب: "إذا اتحطيت في مكان وعندك إرادة ستكون، واوعى تلقى المسئولية على أحد وانت المسئول عن حياتك".

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