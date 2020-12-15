سيميوني: تشيلسي فريق شجاع

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، إن "تشيلسي الإنجليزي منافسه في ثمن نهائي دوري الأبطال فريق شجاع وهجومي"، متوقعاً أن تكون المواجهة بين الفريقين متوازنة.





وقال سيميوني في مؤتمر صحافي قبل مواجهة كارداسار في كأس الملك الأربعاء "إنه فريق شجاع. لديه عدد كبير من المهاجمين، ويتميز بالسرعة في الخطوط الأمامية".



وتلعب مواجهة الذهاب بين الفريقين يوم 23 فبراير(شباط) في مدريد والعودة في 17 مارس(آذار) في لندن.



وقال المدرب "المنافسون كلهم أقوياء في هذه المرحلة. أعتقد أن كل المواجهات متوازنة. ستكون مشاهدة هذه اللقاءات أمراً جميلاً".



ووصف سيميوني مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد بـ"الشجاع"، لهذا توقع أن تكون المباراة "تنافسية".



وتأهل أتلتيكو إلى ثمن نهائي دوري الأبطال من المركز الثاني في مجموعته بعد أن تمكن من حصد تسع نقاط.