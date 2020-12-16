التأمين الصحي الشامل يغطي أمراض إضافية خلال الفترة المقبلة.. شاهد التفاصيل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك 2300 خدمة يتم تقديمها للتأمين الشامل وتقدم للمصريين في بورسعيد من أهمها علاج الأورام وزرع النخاع.

وأضاف "صادق" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن التأمين الصحي الشامل يغطي 99% من الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن التأمين يشمل عمليات معقدة مثل القلب المفتوح وغيرها، موضحًا أنه على على مدار سنة كاملة لم يأتي أي طلب للعلاج بالخارج وهذا يعني أن هناك تقدم واضح في الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح أن التأمين يشمل مجموعة تحاليل وأشعات وأدوية مثل والقيام بعمليات جراحة الأطفال، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانطلاق قريبًا في باقي محافظات المرحلة الأولى بشكل تدريجي.

وأكد أن هناك متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ هذه المنظومة، موضحًا أنه سيتم البدء التجريبي في التشغيل لهذه المنظومة في الربع الأول من عام 2021 قبل البدء الفعلي بزيارة الرئيس السيسي.

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