عاجل - مجلس الأهلي يتخذ 3 قرارات.. تعرف عليها

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه اليوم الثلاثاء وذلك لمناقشة العديد من الملفات الهامة واعتماد بعض القرارات لحسم أمور مختلفة على كافة الأصعدة.





وأقيم الاجتماع في الخامسة مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ضمن الاجتماعات الدورية الشهرية التي يعقدها مجلس الإدارة.





واستهدف الاجتماع مناقشة بعض الأمور والقرارات التي تخص أعضاء وجماهير النادي، والعديد من الملفات سواء على الصعيد الإنشائي أو الرياضي.





كما ناقش مجلس إدارة النادي، أهم ملفات الفريق الأول لكرة القدم واستعداده للسفر إلى النيجر، من أجل خوض مباراة سونيديب بطل النيجر، يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وجاءت أهم قرارت مجلس الإدارة كالآتي:-





- مجلس إدارة الأهلي يوافق على سفر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة.





- المجلس يكلف امير توفيق بالسفر الى الامارات للتنسيق مع شركة أمبرو لاختيار طاقم فريق الكرة الخاص بكاس العالم للأندية.





- مجلس الأهلي يؤكد علي البدء الفوري في إجراءات اشهار شركة الأهلي المساهمة لكرة القدم.



