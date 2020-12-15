الشاعرة أميرة البيلى لـ"حديث القاهرة": "مش بأكل عيش من الشعر وصلاح جاهين الأقرب لقلبي"

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أكدت الشاعرة أميرة البيلى، أن السوشيال ميديا كانت المنصة الوحيدة بالنسبة لها للإعلان عن نفسها وإيصال شعرها ومشاعرها إلى الجماهير، قائلة: "بدأت الشهر ومش بسعى أنى اكل عيش من الشعر وبسعى أكون صوت داخلي للمرأة وأوصل للمرأة وأن يلجأ المصريين إلى الشعر مثل الأغنية".



وأضافت أميرة البيلى، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها بدأت إلقاء الشعر منذ أن كان عمرها 14 سنة، لافتة إلى أنها ألقت قصائدها في البداية ولم تحدث تفاعل إلى أن ألقت قصيدة لقت ضجة وبدأت بعدها تتوجه إلى وسائل الإعلام.



واستطردت: "كنت بكتب في الأول عن الفرق والحزن لأنه قريب من القلب وبعدين عملت حاجات كويسة واتجهت للشعر الاجتماعي والرومانسي"، مؤكدة أن الشاعر صلاح جاهين من أقرب الشعراء لقلبها، كما أشارت إلى أنها تحب سماع إلقاء الشعر أكثر من قراءته.