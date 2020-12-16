هل نعود للغلق مرة أخرى؟ مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن لجنة إدارة أزمة كورونا ستحدد الإجراءات الواجب اتباعها في كل مرحلة لفيروس كورونا، وهي التي تحدد الإغلاق من غيره.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، معلقًا: "طالما اللقاح دخل جمهورية مصر العربية وأقر من جهاز اللقاحات ناخده وإحنا مطمئنين، سلامة المواطنين في المرتبة الأولى، وأمان وفاعلية اللقاح أولوية".

وأضاف أنه ليس من الضروري أن نحصل على لقاح كورونا من مصر واحد، لقاح الإنفلونزا ليس من مصدر واحد، ولكن الأهم هو إقراره عالميًا، مؤكدًا أن اللقاحات التي تدخل مصر معايير عالمية موثقة، لافتًا إلى أن كل اللقاحات في العالم حاليًا مجازة لاستخدامها في الظروف الطارئة، معلقًا: "اللقاحات مستعجلة لأنها أزمة عالمية تطيح بالعالم".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و6966 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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