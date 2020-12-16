هل نعود للغلق مرة أخرى؟ مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن لجنة إدارة أزمة كورونا ستحدد الإجراءات الواجب اتباعها في كل مرحلة لفيروس كورونا، وهي التي تحدد الإغلاق من غيره.





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، معلقًا: "طالما اللقاح دخل جمهورية مصر العربية وأقر من جهاز اللقاحات ناخده وإحنا مطمئنين، سلامة المواطنين في المرتبة الأولى، وأمان وفاعلية اللقاح أولوية".





وأضاف أنه ليس من الضروري أن نحصل على لقاح كورونا من مصر واحد، لقاح الإنفلونزا ليس من مصدر واحد، ولكن الأهم هو إقراره عالميًا، مؤكدًا أن اللقاحات التي تدخل مصر معايير عالمية موثقة، لافتًا إلى أن كل اللقاحات في العالم حاليًا مجازة لاستخدامها في الظروف الطارئة، معلقًا: "اللقاحات مستعجلة لأنها أزمة عالمية تطيح بالعالم".



