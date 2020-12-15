موفد كلية الحدباء الجامعة بالعراق ورئيس الاتحاد العربي للتعليم يزوران جامعة الفيوم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور طه الحديدي، أستاذ القانون الدولي موفدا عن كلية الحدباء الجامعة بالعراق، والدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي والأمين المساعد لاتحاد دول الأكاديميين العرب، والدكتور طلال أكرم النداوي، والدكتور شحاتة أحمد عبد الرحيم، أستاذ الترميم بكلية الآثار بجامعة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 20201215.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن الزيارة هدفت إلى تبادل الخبرات والتبادل الطلابي بين جامعة الفيوم وكلية الحدباء الجامعة بالعراق، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعليم الجامعي.

وأشاد الأستاذ الحديدي بجامعة الفيوم والمناهج التعليمية التي تدرس فيها والأسلوب التعليمي الجيد والمباني الفخمة للجامعة، مؤكدا اعتزاز العراق بمصر.
موفد كلية الحدباء الجامعة بالعراق ورئيس الاتحاد العربي للتعليم يزوران جامعة الفيوم
موفد كلية الحدباء الجامعة بالعراق ورئيس الاتحاد العربي للتعليم يزوران جامعة الفيوم
موفد كلية الحدباء الجامعة بالعراق ورئيس الاتحاد العربي للتعليم يزوران جامعة الفيوم
موفد كلية الحدباء الجامعة بالعراق ورئيس الاتحاد العربي للتعليم يزوران جامعة الفيوم
موفد كلية الحدباء الجامعة بالعراق ورئيس الاتحاد العربي للتعليم يزوران جامعة الفيوم
موفد كلية الحدباء الجامعة بالعراق ورئيس الاتحاد العربي للتعليم يزوران جامعة الفيوم

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مجلس الأهلي يتخذ 3 قرارات.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 23 دقيقة

مصطفى فتحي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الزمالك

منذ ساعة

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيان عاجل من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

10:32 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان