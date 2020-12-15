الخطيب يوجه تهنئة خاصة إلى جماهير الأهلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استهل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، بتوجيه التهنئة إلى جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، على ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، وفوز النادي بالثلاثية هذا الموسم: الدوري العام، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، موجهًا الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين، وجميع العاملين بالنادي بهذه المناسبة.

وأشار رئيس النادي إلى أن ما تحقق أصبح تاريخًا تم إضافته إلى مسيرة النادي، وأن الفترة القادمة بداية لتاريخ جديد يحتاج إلى الجهد والإخلاص من الجميع في العمل.

وأكد الكابتن محمود الخطيب على وحدة الصف بمنظومة العمل داخل الأهلي، في الماضي والحاضر والمستقبل، إلى جانب التمسك بمبادئ وقيم النادي

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