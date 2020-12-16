سعر الذهب المحلي اليوم الأربعاء 16-12-2020.. قفزة بأسعار المعدن الأصفر

قفز سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء 16-12-2002 بضغط من صعود السعر العالمي ليربح الجرام نحو 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-12-2020

وسجل عيار 18 نحو 694.75 جنيها.

وسجل عيار 21 نحو 810.5 جنيهاً.

فيما سجل عيار 24 نحو 926.25 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6484 جنيها

سعر الذهب العالمي:

قفزت أسعار الذهب عالمياً بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط العملة الأمريكية وآمال التحفيز المالي.





وتلقى المعدن الأصفر الدعم وسط تزايد آمال التحفيز المالي مع فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رسمياً في تصويت المجمع الانتخابي، مما دفع الدولار الأمريكي إلى الانخفاض بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف.









ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم وينتهي غداً الأربعاء.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في نيويورك خلال الشهر الجاري، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 23.20 دولار، ليصل إلى 1855.30 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة مسجلا 1853.52 دولار للأوقية.



