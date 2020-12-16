أول تعليق من "القومي للمرأة" على واقعة التحرش بـ"فتاة ميت غمر" (فيديو)

قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، تعليقا على تعرض فتاة ميت غمر للتحرش: "هنفضل معاها وهنساعدها حتى تحصل على حقوقها".





وأضافت "عبدالمنعم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن المجلس يتابع التهديدات التي تعرضت لها الفتاة، مشيرة إلى استمرارها في مساعدتها وفق الطرق القانونية.





وتابعت "شغالين معاها وفيه قوانين وهنساعدها في أنها تأخذ حقها من أي حد حاول ان يتعرض لها إلكترونيا، وهي هتتحسن وهنساعدها وفقًا لاحتياجاتها".





هذا، وتصدر فيديو فتاة ميت غمر الجديد، الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تحرش مجموعة شبان بفتاة أثناء سيرها في شارع بورسعيد، وسط مطالبات بالقبض عليهم ومحاسبة المعتدين.





وقالت مصادر إعلامية أن فيديو فتاة ميت غمر أصبح حديث النشطاء بموقع فيسبوك وانتشر بسرعة كبيرة، موضحة أن مثل هذه الأمور تكررت كثيرا وأصبحت سببا في ضياع مستقبل الشباب.





وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن شاهد عيان قوله إن الشبان فوجئوا بالفتاة تمشي بملابس شبه عارية في شارع بورسعيد، ما دفع عدة شباب إلى ملاحقتها والسير خلفها لمعاكستها كما بالفيديو.



