أول تعليق من "القومي للمرأة" على واقعة التحرش بـ"فتاة ميت غمر" (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
فتاة ميت غمر
فتاة ميت غمر
شيماء حسن
Advertisements
قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، تعليقا على تعرض فتاة ميت غمر للتحرش: "هنفضل معاها وهنساعدها حتى تحصل على حقوقها".

وأضافت "عبدالمنعم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن المجلس يتابع التهديدات التي تعرضت لها الفتاة، مشيرة إلى استمرارها في مساعدتها وفق الطرق القانونية.

وتابعت "شغالين معاها وفيه قوانين وهنساعدها في أنها تأخذ حقها من أي حد حاول ان يتعرض لها إلكترونيا، وهي هتتحسن وهنساعدها وفقًا لاحتياجاتها".

هذا، وتصدر فيديو فتاة ميت غمر الجديد، الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تحرش مجموعة شبان بفتاة أثناء سيرها في شارع بورسعيد، وسط مطالبات بالقبض عليهم ومحاسبة المعتدين.

وقالت مصادر إعلامية أن فيديو فتاة ميت غمر أصبح حديث النشطاء بموقع فيسبوك وانتشر بسرعة كبيرة، موضحة أن مثل هذه الأمور تكررت كثيرا وأصبحت سببا في ضياع مستقبل الشباب.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن شاهد عيان قوله إن الشبان فوجئوا بالفتاة تمشي بملابس شبه عارية في شارع بورسعيد، ما دفع عدة شباب إلى ملاحقتها والسير خلفها لمعاكستها كما بالفيديو.

وتفاعل الناشطون على تويتر وفيسبوك مع فيديو فتاة ميت غمر، إذ قال أحدهم إن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، لكن مواقع التواصل الاجتماعي ليست الجهة المعنية والمسؤولة بهذا الأمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساء دي إم سي فتاة ميت غمر بوابة الفجر الفجر التحرش

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 10 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ ساعة و 25 دقيقة

مجلس الأهلي يعلن 8 قرارات جديدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"القومي للمرأة": فتاة التجمع رفضت عمل محضرًا للمتحرش لهذا السبب

شاهد.. التفاصيل الكاملة لواقعة التحرش الجماعي بـ"فتاة المنصورة"

تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة التحرش بفتاة المنصورة

عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب ظاهرة التحرش (فيديو)

بعد تصدره تريند جوجل.. هجوم الفنانين على الشاب المتحرش بـ 100 فتاة

تعليق ناري لأحمد موسى على اتهام عدد من الفتيات لطالب بالتحرش (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

12:07 ص

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

11:32 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان