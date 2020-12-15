محمد معيط يكشف سبب حريق مبنى ميناء الاسكندرية

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المبنى الذي تعرض للاحتراق في ميناء الاسكندرية للاحتراق، كان مسند لإجراء بعض عمليات التطوير، ولكن لسوء الحظ أن المبنى كان متواجد به بعض أدوات التجميل والملابس، ونتيجة لتطاير شرارة "شانيور" من العمال حدث الحريق، معقبًا: "إلى الآن لا يوجد سبب واضح حول الحريق، ولكن هذا هو المرجح".



وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة اكتشفت وجود مهملات بالموانئ منذ عام 1992، ووجدنا عدد ضخم من السيارات المركونة في الموانئ، فتخلصنا منها من خلال بيعها في بعض المناقصات.



ولفت إلى أن الموانئ المصرية، لا يتواجد بها مهملات من الكيماويات، مشيرًا إلى أن مصر تخلصت من هذه الأمور منذ عامين، ولكن المهملات والمخزون يحدث بشكل مستمر بسبب عدم قيام البعض باستلام البضائع لأسباب غير معروفة.



وأشار إلى أن مصر منذ شهر يولي المقبل ستطبق نظام المعلومات المسبق، الذي يتضمن عدم تحرك البضائع إلى مصر قبل معرفة كل التفاصيل عن "المستورد والمصدر والسلع المتجهة إلى مصر"، ويقوم المستورد بإنهاء الإجراءات استلام البضاعة قبل وصولها، وهذا سيلغي فكرة وجود مهملات في الموانئ الفترة المقبلة.



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أكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المخزن المحترق مكون من أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية.



وأضاف "شاهين"، أن المخزن يحتوى على كميات كبيرة من البضائع المهملة منذ سنوات، حيث يضم أقمشة وسجاد ومستحضرات تجميل وأنواع أخرى، وأن معظمها منتهي الصلاحية، وجميعها مُتحفظ عليها على ذمة قضايا.



وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن تم التخلص في وقت سابق من 21 طنا من الأشياء المهملة في ميناء الإسكندرية؛ لافتا إلى أن المهملات في الميناء يتم إعدامها بصورة قانونية على أعلى مستوى.



وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي أوشك على الانتهاء الآن، وذلك بمشاركة جميع أجهزة محافظة الإسكندرية، دون أي خسائر في الأوراح، وإخلاء المنطقة المجاورة له، نظرًا لتهالك المبنى، حفاظا على الأرواح، وأنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب.



وكان هيئة ميناء الإسكندرية، أعلنت اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، بنحو الساعة الثالثة وخمسون دقيقة، عصرا، وأن المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.



وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقع الحريق الهائل الذي اندلع الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما" بميناء الإسكندرية، لمتابعة عمليات الإطفاء.



وقال الميناء في بيان له اليوم، إنه في تمام الساعة الرابعة تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتم الاستعانه بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء.



وأضاف البيان أنه تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات، وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الاسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية.

