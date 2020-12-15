ضحية تحرش ميت غمر: بيهددوني بالقتل وعاوزين يلفقوا لإخواتي قضايا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت بسنت ضحية تحرش ميت غمر إنها تبلغ من العمر 23 عامًا وفي عامها الدراسي الثالث جامعيًا، كاشفةً أن الحادث وقع أثناء سيرها في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضي.

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء: "7 إتحرشوا بيا، عملوا عليا دائرة ومسكوا كل حتة في جسمي وماعرفتش أقاومهم وحد من الناس روحني وتاني يوم عملت المحضر أتشجعت لما الناس دعمتني والامن ساندني والنيابة شجعتني وأنا بشكرهم".


واصلت: "بس أنا دلوقتي خايفة أروح البلد، بيهددوني بالقتل وإلقاء مياه النار على وجهي، بيراقبوني في كل مكان تحت بيتي وعارفين كل تحركاتي والمحامي بتاعهم عمل فيديو لايف وطعن في شرفي وحدد مكاني اللي كنت فيه وده دليل أنهم بيراقبوني".

أكملت: "عاملين حملة تشويه في شرفي على الفيس بوك وعاملين هاشتاج وأنا دلوقتي بطالب بالحماية التهديدات وصلتني من أكونتات شخصية لرجال أعمال وأنا لوحدي ومش قادرة عليهم.. وهددوا صاحب العمارة اللي بيقطن فيها أهلي وهيخرجوا من البيت بسببي وعاوزين يلفقوا لاخواتي قضايا".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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