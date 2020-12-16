أسعار الدولار في البنوك بعد الارتفاع الأخير اليوم الأربعاء 16-12-2020

استطعات أسعار الدولار في البنوك تحقيق ارتفاعات متتالية خلال تعاملات الأسبوعي لتستقر فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء.

وسجل الدولار زيادة سعرية بقيمة قرشا واحدا في تعاملات أمس ، حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر ايران إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وراتفع في البنك التجاري الدولى إلى نفس المستويات كما زاد في بنك الأهلى اليوناني إلي مستويات 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.



