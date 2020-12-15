وزير المالية: 300 مليار جنيه تكلفة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التأمين الصحي الشمال، يقدم تغطية لكافة الامراض التي قد تصيب المواطن، ويشمل كل المواطنين.

وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن هذا المشروع حاول الكثير اخراجه إلى النور، ولكن بدعم من الرئيس السيسي خرج هذا المشروع إلى النور، معقبًا:"أعتى الدول تخشى من تقدم التامين الصحي الشامل بسبب تكلفته الباهظة".

ولفت إلى متوسط تكلفة الفرد في التامين الصحي الشامل إذا قدرت بـ3آلاف جنيه في العام، فهذا يعني ان تكلفة هذا النظام تقدربـ300 مليار جنيه.

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