وزير المالية: أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير جائحة كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، مساء يوم الثلاثاء، إن أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير جائحة فيروس كورونا.

 

وأضاف وزير المالية  في تصريح للتلفزيون الرسمي السعودي أن التعافي في الربعين الثالث والرابع يبشر بمؤشرات اقتصادية أفضل في 2021.

 

وأكد محمد بن عبد الله الجدعان أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورا محوريا في تحسين الاقتصاد السعودي وسيضخ المزيد من الاستثمارات بمئات المليارات من الريالات في 2021 والسنوات التالية.

 

وأوضح الوزير أنه لا يزال من المستهدف خفض العجز لأقل من 1% بحلول 2023.

 

وأفاد الجدعان بأن ضريبة القيمة المضافة ستخضع لمراجعة عندما تسمح الأوضاع الاقتصادية وليست هناك خطط لمراجعتها على المدى القريب.

 

وأشار إلى أنه يتوقع تضاعف عدد صفقات الخصخصة في قطاعات التعليم والصحة والمياه في 2021 مقارنة بما تبلغ قيمته 15 مليار ريال في 2020.

 

وأكد وزير المالية السعودي أنه ليست هناك خطط لرفع الضرائب في الوقت الحالي ولا خطط لفرض ضريبة على الدخل.

 

وذكر الجدعان أن تحويل الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة كان لمرة واحدة في عام استثنائي جدا ولا خطط لمزيد من التحويلات.

 

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة سيستثمر المزيد في الاقتصاد المحلي في العام المقبل ولأعوام قادمة، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع تلقي ما بين 15 و25 مليار ريال كتوزيعات من صندوق الاستثمارات العامة هذا العام.

 

وقال المسؤول السعودي إن تحويل التوزيعات من صندوق الاستثمارات العامة هو لمرة واحدة في عام استثنائي ولا خطط لطلب توزيعات في المستقبل، موضحا في السايق أنه من المقرر تغطية العجز العام المقبل عن طريق سحب محدود من الاحتياطيات واقتراض محلي ودولي وعن طريق بيع أصول لوزارة المالية إذا لزم الأمر.

 

وكانت وثيقة الموازنة السعودية قد أشارت إلى أن جائحة كوفيد-19 ربما تقوض تحقق بعض الأهداف التي كان مخططا لها قبل الأزمة مثل زيادة النمو وخلق وظائف.

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