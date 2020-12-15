وزير المالية: المواطن هيدفع 300 جنيه بحد أقصى كثمن لإجراء أي عملية جراحية

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التأمين الصحي الجديد سيكون شامل، بمعنى أنه سيشمل كافة أفراد الأسرة،لافتًا إلى أن النظام القديم كان يؤمن فقط العامل من الناحية الصحية، وليس له علاقة بباقي أفراد الأسرة، والدولة ستقوم بدفع اشتراكات الغير قادرين.



وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن نظام التأمين الشمال سيحصل على التمويل من صاحب العمل، والعامل، وتم أعداد مساهمة تكفيليه، تخصم من أصحاب العمل، وتم فرض رسوم على السجائر والمعسل لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون المرور على الخزانة العامة للدولة.



وأضاف ان المواطن سيدفع جزء بسيط من ثمن الإجراء الجراحي مثل دفع 300 بحد أقصى من تكلفة أي عملية جراحية، معقبًا: "دا النظام القائم، واللي مش مصدق يسال أهالينا في بور سعيد، لأن نظام التأمين الصحي الشمال بدأ في هذه المحافظة، ومن ثم سينتشر في باقي المحافظات".

