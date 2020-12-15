وفاة طبيبة في المنيا بفيروس كورونا

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ودعت محافظة المنيا شهيدة جديدة من شهداء الجيش الأبيض والذين يضحون بحياتهم في مواجهة فيروس كورونا.



ولفظت شهيدة الواجب سحر فرغلي مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها متأثرة بإصابته بفيروس كورونا ونعت إدارة التمريض بمديرية الصحة بالمنيا شهيدة الواجب، فيما سادت حالة من الحزن بين زملائها.



يذكر أن المنيا ودعت عدد من الأطباء منهم الدكتور عاطف محمود سالم مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور سيد نادي أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب، استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة والدكتور حنا نجيب الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والمنتدب بمستشفى عزل ملوى.



وعلى جانب اخر اعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، حيث بلغ عدد المنتفعين من تلك الخدمات 19 الف مواطنة بنطاق 5 ادارات صحية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن اعمال المبادرة شملت تقديم الخدمات بمراكز (سمالوط – بني مزار – مغاغة – ابوقرقاص – ديرمواس) والتي بدأت من الاحد الماضي ومستمرة حتي الخميس المقبل، حيث تم تقديم الخدمات لـ 19 الف منتفعة منها 4 الاف و756 من المنتفعات الجدد، و14 الف و245 من المترددات، وذلك ضمن المرحلة الاولي من الحملة، حيث تم تقديم كافة وسائل تنظيم بالمجان، كما أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.



واوضحت الدكتورة اسماء ماهر مدير عام إدارة تنظيم الاسرة والصحة الانجابية، انه تم تقديم استشارات اسرية لـ 1258 منتفعة، مشيرة إلى أن إدارة تنظيم الأسرة نفذت مجموعة من ندوات التوعية والتثقيف الصحي عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، كما اعلنت عن بدء المرحلة الثانية من الحملة من الاحد 1312 حتى الخميس 1712في المنيا ومطاى والعدوة وملوى.

