موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التعاقد مع بديل قوي للمهاجم النيجيري جونيور أجايي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

بديل أجايي في الأهلي 

ويعاني المهاجم النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من تمزق والتهابات فى الوتر الوحشى وهو وتر ملاصق لوتر أكيليس ويحتاج لتدخل جراحي، وهوا ما يعني غيابه عن الأحمر تصل إلى قرابة 3 أشهر.

من جانبه طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التعاقد مع لاعب وسط مهاجم سوبر في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد إصابة أجايي.

وفي نفس السياق ذكر مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لا يزال يتمسك بفكرة التعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز.
 
وأتم المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي، يحاولوا التوصل لصيغة اتفاق مع صن داونز الجنوب إفريقي، لتخفيض مطالبهم المالية للتخلي عن سيرينو في الميركاتو الشتوي المقبل.

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