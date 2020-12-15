مصطفى فتحي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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حسم مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، موقفه النهائي من الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن مصطفى فتحي طالب لجنة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتسهيل عملية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصطفى فتحي يرى أن علاقته بالمدير الفني البرتغالي جيمي باتشكيو، باتت غير جيدة، ووصلت إلى طريق مسدود، بعدما استبعده من المباريات خلال الفترة الماضية.

ويبحث مصطفى فتحي عن عرض محلي أو خارجي، من أجل تقديمه للإدارة للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في انتقالات الشتاء.

جدير بالذكر أن باتشيكو يعتمد على خدمات شيكابالا وحميد أحداد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في مركز الجناح المهاجم.

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