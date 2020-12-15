هيثم شعبان يحذر سيراميكا كليوباترا من مواجهة البنك الأهلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شدد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على صعوبة مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي، مؤكدا أن المنافس دعم نفسه بعدد من الصفقات المميزة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، زادت من قوة الفريق لما تمتلكه العناصر الجديدة من خبرات وقدرات فنية، تحت مظلة جهاز فني قوي بقيادة الكابتن محمد يوسف.

وأردف هيثم شعبان قائلا: "أتوقع أن تكون مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي تكتيكية على أعلى مستوى، درسنا المنافس بشكل جيد خلال الأيام الماضية، أعرف اهتمام الكابتن محمد يوسف بالتفاصيل الفنية الدقيقة وكذلك جهازه المعاون كابتن سيف عمر وكابتن عادل مصطفى لإخلاصهم في العمل واهتمامهم بالتفاصيل الدقيقة، ومتأكد أن اللقاء سيكون صعبا للغاية، ونتمنى التوفيق للخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة".

وعاد ليقول: "ما يزيد من صعوبة المباراة، هو تعاقد البنك الأهلي مع عدد من الصفقات المميزة التي تمتلك الخبرات الكافية، بالإضافة إلى أن المدير الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل جيد، ولكننا أيضا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأصحاب خبرات كبيرة وقدرات مميزة بين كل لاعبي الدوري المصري، لذلك فإن اللقاء سيكون صعبا".

وأنهى هيثم شعبان حديثه قائلا: "سيراميكا كليوباترا لم يقدم أفضل ما لديه في مباراة الانتاج الحربي الماضية، رغم فوزنا بهدفين دون رد، نعد الجماهير والجميع بمشاهدة فريقنا بشكل أقوى وأفضل خلال المرحلة المقبلة، بعد أن يزيد الانسجام بين كافة اللاعبين، فلقد تجمع الفريق كاملا قبل انطلاق الدوري بأقل من أسبوع".

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز

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