هدى الأتربي تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة هدى الأتربي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هدى بالصورة بإطلالة جذابة وساحرة مرتدية فستان أوف شولدر طويل باللون الأسود به كرانيش ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب يميل للألوان الترابية المتناسب مع إطلالتها.

وحازت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها ومن أبرز التعليقات :" متألقة وجميلة".

تُشارك الفنانة هدى الأتربي في مسلسل "شارع 9"، وتُجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان محمود عبد المغني، وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعد إدمانها للمخدرات فتلجأ للفنانة رانيا يوسف، والتي تظهر بدور طبيبة لكي تقوم بعلاجها نفسيًا.

مسلسل "شارع 9 " ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المُقرر عرضه منتصف شهر ديسمبر المقبل،
من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة محمود عبد المغني، رانيا يوسف، أحمد وفيق، نرمين الفقي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.

أخبار تهمك

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - مجلس الأهلي يتخذ 3 قرارات.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

مصطفى فتحي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الزمالك

منذ ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

10:32 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان