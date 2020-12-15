الصحة: إطلاق الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح سينوفارم قريبًا للتسجيل (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن اختيار لقاح سينوفارم تم بناء على رأي اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التي فضلت الاعتماد على اللقاح الذي اعتمد على تقنية استخدام الفيروس الغير نشط أو الميت.

وأضافت "نهى" في لقائها عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "اختيارنا للقاح سينوفارم لا يعني استبعاد إمكانية التعاقد عن لقاح آخر، وما حدث هو ترتيب الأولويات".

وتابعت "حتى الآن لم تظهر أي أعراض جانبية من استخدام اللقاح، وحتى الذي أصيب بالفيروس لم يصل إلى مرحلة شديدة الخطورة، وهناك اتجاه من وزيرة الصحة للاعتماد على لقاح أكسفورد".

واستطردت "هناك تواصل فعلي مع شركة أكسفورد لعقد اتفاقيات، حيث يعتمد هذا اللقاح على استخدام بروتين الفيروس على فيروس آخر غير مضر وحقنه في الجسم".

وأشارت إلى أن لقاح سينوفارم سيتم عن طريق جرعتين يفصلهما 21 يومًا، موضحًا أن الأولوية ستكون للأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضحت أن التسجيل سيتم عبر الموقع الالكتروني الذي سيتم إطلاقه قريبا على الموقع الرسمي للوزارة، وسيتم تسجيل بيانات من يريد اللقاح وبناء عليه ستقوم الوزارة بترتيب أولوياتها.

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