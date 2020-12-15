إسراء عبدالفتاح تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تمارا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل الفنانة إسراء عبدالفتاح بعيد ميلاد ابنتها الصغيرة تمارا الذي يحل اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر.

ونشرت إسراء صورة تجمعها بإبنتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت قائله:" عيد ميلاد سعيد لأميرتي تمارا".

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت الكثير من التعليقات أبرزها تعليق مصطفى خاطر وكتب : كل سنة وأنتي طيبة يا تمارا.

يذكر أن آخر أعمال إسراء عبدالفتاح مسلسل "سكر زيادة" وهو مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، كما تجري آحداثه داخل فيلا، وتحاول كلا من نبيلة عبيد ونادية الجندي الاستحواذ على الفيلا مما يسبب الكثير من الموافق الطريفة غية التقليدية.

"سكر زيادة" من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة ومن بطولة سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، إنجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.

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