أحداث مسلسل "جمال الحريم" تزداد رعبا.. "الجن" يتلبس وجه دينا فؤاد

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حلقة بعد أخرى تزداد أحداث مسلسل "جمال الحريم" إثارة وتشويق، والذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة يومية علي قناتي dmc وmbc4، وشهدت الحلقة الثالثة من العمل أحداث جديدة، حيث ضحت وجه القمر دينا فؤاد التى تجسد شخصية "حنان" بكل ما تملك للخلاص من الجن العاشق، حيث حاولت التنازل عن شقتها للشيخ رضا الذي تعتقد أنه سوف يخلصها منه وعندما عرضت عليها "نور" أن تحضر لها المبلغ المطلوب وهو 200 ألف جنيه كى تحتفظ بشقتها وافقت علي الفور، ولكن خطة "نور" كانت محاولة لاغرائها كى تذهب للشيخ النصاب وتبلغ عنه الشرطة وبالفعل نجحت خطة "نور" وألقت الشرطة القبض علي الشيخ رضا ولكنه وعد "نور " قبل مغادرته أنها لن ترى النوم فى حياتها.





وتستمر معاناة "حنان" تجسدها ببراعة شديدة دينا فؤاد، مع الخيالات، حيث رأت أن ذبابا كثيرا يطاردها فجأة في غرفة نومها، كما أصبحت تري الثعبان الذي يطارد "نور" والذي لا تراه "نور" حتي الآن، وأكدت لنور أنها تحس بكل جن يحرقه الشيخ رضا.



وسلطت الحلقة الثالثة الضوء علي شئ غريب يحدث لـ"حنان" دينا فؤاد وهو ألم في يدها اليسري وهذا الألم انتقل إلى "نور" التى بدورها بدأت في رحلة رؤية الخيالات حيث سمعت صوت "ماجد" زوج " حنان" يقول لها " ديني مية" وهى تجلس بجواره وعندما احضرت له الماء قال لها "انا ما طلبتش مية".



ازداد الأمر سوء على "حنان" دينا فؤاد، بعد القبض علي الشيخ رضا حيث أصبحت تري الخيالات بكثافة واسعة فعندما أحضر لها زوجها الطعام وبه مكرونة رأتها وكأنها دود يسعى، ولكنها قاومت وأكلت منها، ولا نعلم هل هى فعلا تقاوم الخيالات التى تراها أم انها بدأت تستسلم للهلاوس التى تراها خاصة وأنها شعرت بأنها قريبة من الخلاص من كل هذا بسبب وعد الشيخ رضا لها وهو أن بعد يومين فقط حياتها سوف تكون "زي الفل" على حد وصفه ولكن لم يستطع فعل أى شئ بسبب القبض عليه، كما هددت "حنان" نور وقالت لها "مش هتشوفي النوم تاني" كما أكدت لها أن الجن رأها وكما رأها سوف تراه وبالفعل رأت حلم وهي مستيقظة، بينما ظهر الفنان صلاح عبد الله وهو ينصح أحد الوعاظ الشباب بالابتعاد عن ملذات الدنيا والغرور ولا يبحث عن الشهرة ولا عن الكرامات.



مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى، ويبدو أن الحلقات القادمة ستشهد مفاجآت كثيرة خصوصا فيما يتعلق بشخصية وجه القمر دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور، والتى تشهد شخصيتهما تحولا كبيرا، تبعا لأحداث المسلسل، وأيضا شخصية الفنان الكبير صلاح عبد الله الذى بدا مختلفا عن أعماله السابقة.



ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.