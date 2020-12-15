قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

قفزت أسعار الذهب عالمياً بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط العملة الأمريكية وآمال التحفيز المالي.





وتلقى المعدن الأصفر الدعم وسط تزايد آمال التحفيز المالي مع فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رسمياً في تصويت المجمع الانتخابي، مما دفع الدولار الأمريكي إلى الانخفاض بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف.





ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم وينتهي غداً الأربعاء.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في نيويورك خلال الشهر الجاري، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 23.20 دولار، ليصل إلى 1855.30 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة مسجلا 1853.52 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 90.47.كلورفينيرامين