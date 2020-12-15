الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، أن الفريق ليس بحاجه لخدمات اللاعب بعد عودة المعارين، ولابد من رحيله في يناير لإمكانية قيد المهاجم الأجنبي المنتظر ضمه خلال الأيام القادمة.

ويشترط جيرالدو الحصول على باقي قيمة عقده، والتي تقدر بـمليون و 200 ألف دولار حتى يرحل عن الفريق.

ومن المقرر أن يعقد الأهلي جلسة مع اللاعب خلال الساعات القادمة لإقناعه بقبول أحد العروضن، حتى يتمكن من قيد الصفقة الجديدة.

ويسابق الأهلي الزمن لضم مهاجم أجنبي في الشتاء، على أن يتم تجهيزه بالشكل الكامل للمشاركة مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية.

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