يوفنتوس يرد تصريحات ديبالا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أكد أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي أنهم قدموا عرضًا لنجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا وينتظرون رده عليه وذلك ردا على تصريحات النجم الأرجنتيني الذي زعم بأن مسئولي السيدة العجوز لم يتفاوضوا مع وكيل أعماله على الرغم تواجده في تورينو.

وأفادت تقارير صحفية بأن باولو ديبالا البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في يوفنتوس منذ عام 2015 وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 240 مباراة في جميع البطولات وسجل 97 هدفًا وصنع 38 هدف آخرين وينتهي عقده في 2022.

وكان ديبالا قال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"لطالما قلت أنني أريد البقاء، أنا أحب يوفنتوس، أحب هذا النادي لكن هناك الكثير من الأخبار الكاذبة حول عقدي، وكيلي كان في تورينو لبضعة أسابيع ولم يتصل به أحد من النادي".

وعلق أنييلي على تصريحات ديبالا قائلاً:"سمعت ما قاله ديبالا، لقد تلقى بالفعل عرضاً منّا من شأنه أن يجعله بين أفضل 20 لاعبًا في أوروبا على صعيد الأجر، نحن ننتظر ردّه".

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