رضوى الشربينى تدعم ضحية تحرش ميت غمر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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دعمت الإعلامية رضوى الشربيني ضحية تحرش ميت غمر ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتبت رضوى عبر حسابها بالفيسبوك : الرجالة لما بتسافر بره بتحط عنيها في الأرض مهما كانت الست لابسة ولا يجرؤ حد يقرب منها.

وتابعت قولها : لكن لما يبقي في بلده يقولك مهو لبسها ملفت وتستاهل.. الإعدام لكل متحرش ومغتصب.

وفي سياق منفصل تعرضت رضوى الشربيني مؤخرًا لشائعة زواجها من زوج الإعلامية مني الشاذلي ، وهذا ما نفته رضوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت: "أنا مش مرتبطة ولما هرتبط كل الناس في مصر هتعرف.. مش مصر بس ده الوطن العربي كله هيعرف.. عشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الخفاء، حسب مواقع إعلامية.

وأضافت: "الجواز مش حرام ومش عيب، لكن أنا دلوقت مش مرتبطة خالص، بقول ده لأن في شخص مش محترم طلع عليا إشاعة مش محترمة.. لو أنت مبتحبنيش طلع اللي أنت عايزه مش هتكلم، لكن متضرش ناس تانية معايا، ليه تضر عيلة كاملة وراجل وست محترمين ملهمش ذنب، الناس دي إخواتي فعلا”.. في ست تقبل إنها تتجوز راجل متجوز لكن أنا لا أقبل ده، مهما حصل، كل الناس يعرفوا هي مين رضوى الشربيني، وإن أنا نصيرة المرأة وبقول لكل ست ابعدي عن كل راجل متجوز، فأنا مش هكون أول ست تكسر قلب ست زي.

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