تنسيقية جديدة للصحفيين لدعم الدولة المصرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:21 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن الكاتب الصحفي محمود نفادي عميد الصحفيين البرلمانين، عن تشكيل كيان صحفي جديد، باسم تنسيقية الصحفيين، تضم عدد من شباب الصحفيين السياسين والبرلمانيين، والتخصصات الأخرى، وأيضًا عدد من أصحاب الخبرات الصحفية من حكماء المهنة، برئاسة الكاتب الصحفي محمود نفادي، ومحمد العدس منسق عام.

وصرح "نفادي" في بيان له، بأن تنسيقية الصحفيين ستقوم بدور كبير لتجميع الأقلام الصحفية الوطنية؛ وذلك لدعم الدولةالمصرية ومؤسساتها، في مواجهة أعداء مصر بالداخل والخارج.

وقال "نفادي" إن باب الانضمام لتنسيقية الصحفيين مفتوح أمام الجميع من شباب الصحافة في كافة المجالات؛ حيث من المقرر أن يُعقد المؤتمر التأسيسي الأول للتنسيقية في أوائل عام ٢٠٢١؛ حيث تم اختيار الزميل طارق رمضان المحرر البرلماني لتلقي الرغبات الخاصة للانضمام للتنسيقية.

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