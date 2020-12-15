تنسيقية جديدة للصحفيين لدعم الدولة المصرية

أعلن الكاتب الصحفي محمود نفادي عميد الصحفيين البرلمانين، عن تشكيل كيان صحفي جديد، باسم تنسيقية الصحفيين، تضم عدد من شباب الصحفيين السياسين والبرلمانيين، والتخصصات الأخرى، وأيضًا عدد من أصحاب الخبرات الصحفية من حكماء المهنة، برئاسة الكاتب الصحفي محمود نفادي، ومحمد العدس منسق عام.





وصرح "نفادي" في بيان له، بأن تنسيقية الصحفيين ستقوم بدور كبير لتجميع الأقلام الصحفية الوطنية؛ وذلك لدعم الدولةالمصرية ومؤسساتها، في مواجهة أعداء مصر بالداخل والخارج.



