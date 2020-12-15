تشيلسي يسقط أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
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سقط تشيلسي في فخ الخسارة للمرة الثانية على التوالي بالدوري الإنجليزي، بعد خسارته مساء اليوم، الثلاثاء، أمام مضيفه وولفرهامبتون 1-2 اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.



وتجمد رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وليفربول المتصدرين، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 20 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع.



وسجل أوليفيه جيرو هدف التقدم لتشيلسي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني ثم أدرك دانييل بودينسي التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 66.



وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، خطف بيدرو نيتو هدف الفوز 2-1 لوولفرهامبتون، لتكون الهزيمة الثانية على التوالي لتشيلسي الذي خسر أمام إيفرتون في الجولة الماضية.

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