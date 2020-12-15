مونشنغلادباخ يخطف تعادلا مثيرا من فرانكفورت

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
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خطف بروسيا مونشنغلادباخ تعادلاً قاتلاً 3-3 من مضيفه إينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ12 من عمر الدوري الألماني.



وعلى ملعب كوميرزينك أرينا تقدم الضيوف (ق14) عن طريق اللاعب لارس ستيندل لكن الرد جاء سريعا من أصحاب الأرض بعد مرور 8 دقائق فقط من ركلة جزاء سجلها أندريه سيلفا.



واحتاج نفس اللاعب إلى دقيقتين فقط ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه (ق24) قبل أن يضيف أيمن بركوك الهدف الثالث(ق32).



 استمرت المباراة على هذا الحال حتى الدقيقة 90 التي تمكن فيها ستيندل من إضافة الهدف الثاني لنفسه ولفريقه من ركلة جزاء.



 وحينما ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بهذه الصورة تمكن اللاعب من تسجيل هدفه الثالث (ق90+6) ليفرض التعادل وسط ذهول الجميع.

 بهذا التعادل رفع غلادباخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، أما إينتراخت فرانكفورت فبات لديه 14 نقطة في المركز التاسع.

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