كروتوني يتعادل سلبيا مع أودينيزي

أنهى فريق كروتوني المتعثر مسيرة انتصارات مضيفه أودينيزي وتعادل معه سلبياً اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وبعد شوط أول باهت ، ضغط أودينيزي بكل قوته في الشوط الثاني لكن الحظ لم يحالفه أمام كروتوني الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء.





وحصد كروتوني نقطة مهمة بعد فوزه في الجولة الماضية على سبيزيا بأربعة أهداف لهدف.





وظل كروتوني في المركز الأخير برصيد ست نقاط من 12 مباراة، ويحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 14 نقطة وله مباراة مؤجلة.





وحقق أودينيزي ثلاثة انتصارات متتالية من بينها الفوز المثير على لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف.



