تعرف على موعد عرض مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تبدأ قناتي on drama, dmc بداية من 27 ديسمبر عرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ".


وأعلن الفنان أحمد زاهر عن موعد عرض المسلسل عبر حسابه االرسمي بموقع إنستجرام ، ونشر البوستر الرسمي للمسلسل وعلق قائلاً:" انتظروا مسلسل لؤلؤ ب ثطولة مي عمر ابتداءاً من 27 ديسمبر على on drama, dmc يارب يعجبكم إن شاء الله ".


مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 45 حلقة، ويُعد البطولة المطلقة الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية، وتجسد خلاله دور مطربة تبحث عن النجومية.


والمسلسل بطوله أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.

أخبار تهمك

موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى فتحي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الزمالك

منذ نصف ساعة

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

10:32 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان