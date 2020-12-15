تفاصيل جلسة موسيماني مع محمد شريف

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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قام الجنوب إفريقى بيتسو موسمياني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد جلسة مع جناح فريقه محمد شريف، بعدما شارك في مباراة الأحمر أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت هذه الجلسة على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس الإثنين، من أجل تحفيزه للفترة المقبلة، بعدما ظهر بشكل جيد أمام المقاصة، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

وطالب موسمياني، لاعبه محمد شريف ضرورة التركيز على العودة للخلف والقيام بالأدوار الدفاعية خلال افتقاد الفريق للكرة، ومساعدة عناصر خط الوسط في الضغط ومحاولة استخلاص الكرة، كما طالبه بضرورة الاهتمام بالجانب البدني.

جدير بالذكر أن محمد شريف شارك في التشكيل الأساسي لفريق الأهلي خلال لقاء مصر المقاصة في افتتاح الموسم الجديد لمسابقة الدورى وظهر بشكل جيد.



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