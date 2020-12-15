مشرف منتخب الشباب لـ"حديث القاهرة": "اللاعبين كانوا بيعيطوا عشان يشاركوا في مباراة ليبيا"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، أن لاعبي منتخب الشباب لديه اصرار كبير للإستمرار فى التصفيات الإفريقية رغم إصابات كورونا، قائلا: "لائحة الاتحاد الافريقى بتقول لابد أن يكون هناك 15 لاعب ومنتخب مصر الان 14 لاعب فقط وهذا مخالف للائحة".



وأضاف جمال محمد علي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الٱعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن لاعبي منتخب الشباب يمتلكون روح معنوية عاليا ويرغبون في الإستمرار والمشاركة في بطولة إفريقيا، متابعا: "الشباب عايزين يشاركوا حتى لو هيلاعبوا بـ10 لاعبين وناقصين".



وتابع: "فى روح وطنية عالية وفى لاعبين كانت بتعيط عشان نفسها تشارك في مباراة ليبيا، ولحد ما عدى وقت النص ساعة تم تطبيق اللائحة وشكرت القائمين على الكاف والاتحاد، وحاولنا نهدى اللاعبين"، لافتا إلى أن هناك لجنة طبية ستجرى مسحة لكل البعثة وفى فريق طبي عملى مسحة لكل البعثة وينتظرون النتيجة.

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