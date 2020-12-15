تعرف على مباريات الأسبوع الأول لدوريات الناشئين بالمنوفية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أعلنت لجنة مسابقات دوري الناشئين بمنطقة المنوفية، مواعيد الجولة الأولى لدوريات الناشئين بالموسم الجديد 2020-2021.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد المباريات :

1- مواليد 2005

- وطني بركة السبع مع غزل شبين بملعب ميت خلف
-وطني شبين مع اتحاد بركة السبع بملعب غزل شبين
- سرس الليان مع جمهورية شبين بملعب سرس
- منوف مع النجوم بملعب منوف
- شباب أشمون مع بركة السبع بملعب مركز شباب أشمون

2- مواليد 2006 السبت 19 ديسمبر 2020

- سرس الليان مع ج شبين
- شباب تلا مع النجوم
- ميت عافية مع بركة السبع بملعب ميت خلف

3- مواليد 2004 الأحد 20 ديسمبر 2020

- ج شبين مع غ شبين
- ميت خاقان مع الشهداء
- سرس مع السلام

3- مواليد 2001 الإثنين 21 ديسمبر 2020


- سرس الليان مع ج شبين
- شباب أشمون مع نادي أشمون
- ميت خاقان مع غزل شبين
- ميت خلف مع كفر المصيلحة

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