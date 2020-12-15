تعرف على مباريات الأسبوع الأول لدوريات الناشئين بالمنوفية

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أعلنت لجنة مسابقات دوري الناشئين بمنطقة المنوفية، مواعيد الجولة الأولى لدوريات الناشئين بالموسم الجديد 2020-2021.



ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد المباريات :



1- مواليد 2005



- وطني بركة السبع مع غزل شبين بملعب ميت خلف

-وطني شبين مع اتحاد بركة السبع بملعب غزل شبين

- سرس الليان مع جمهورية شبين بملعب سرس

- منوف مع النجوم بملعب منوف

- شباب أشمون مع بركة السبع بملعب مركز شباب أشمون



2- مواليد 2006 السبت 19 ديسمبر 2020



- سرس الليان مع ج شبين

- شباب تلا مع النجوم

- ميت عافية مع بركة السبع بملعب ميت خلف



3- مواليد 2004 الأحد 20 ديسمبر 2020



- ج شبين مع غ شبين

- ميت خاقان مع الشهداء

- سرس مع السلام



3- مواليد 2001 الإثنين 21 ديسمبر 2020





- سرس الليان مع ج شبين

- شباب أشمون مع نادي أشمون

- ميت خاقان مع غزل شبين

- ميت خلف مع كفر المصيلحة